本周意外撞車受傷的高球天王老虎伍茲(Tiger Woods)，27日於推特宣布他被送往洛杉磯西達斯西奈醫學中心接受進一步療程，目前精神狀況佳。以現在的情形伍茲希望保留一些隱私，表示暫時不會再有更多消息，但非常感謝大家過去幾日的關心與支持。

當地警長辦公室指出，伍茲車禍受傷時沒有生命危險，主要是右小腿與腳踝複雜性骨折，被送往UCLA海港醫學一級創傷中心治療。伍茲車禍時駕駛的是2021年捷恩斯SUV(運動休旅車)，他因為有繫安全帶而撿回一命。雖然發生不幸的意外，但UCLA海港醫學中心仍表示對於有機會救助當代最頂尖的運動巨星而感到十分光榮。

警方調查，伍茲翻車的地方是7號郡道下坡路段且中途有分隔島，外地人初次來此較不易掌控車速，屬於車禍頻發的危險路段。伍茲原本應該走右側，但他開錯到左邊而衝出車道翻覆。

美媒CBS引述醫師祖瑞(Michael Zuri)的看法，祖瑞認為伍茲的傷勢要完全康復是相當困難的。「他不會失去右腿，未來幾周必須觀察是否有骨骼和軟組織感染。我相信他有機會回復正常生活機能，但是參加高球大賽是不可能了。」

伍茲今年45歲，醫生說：「即使他的腿和骨頭都痊癒了，未來也會有高機率引發關節炎，療程估計拉長到5至10年，還可能必須換上人工腳踝。」醫生相信伍茲可以復健成功，但第一要務是逐漸取回正常行走的能力。

(中時新聞網)