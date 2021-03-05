美國匡列華為、中芯等多家陸企在出口管制的「實體清單」內，限制美國企業未經許可，不可出售產品給受匡列企業。美國新上任商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在報導中透露，大陸電信企業對美國經濟和國家安全構成威脅，已部屬監管工具持續施壓華為，且限制美企將技術和產品向華為等大陸企業流通。

美國實體清單的成立起初用於，限制商品和技術被售予給支持「大規模毀滅性武器」的組織，然現今實體清單作用逐漸擴大，已發展為有可能涉及「違反美國國安和外交利益政策」的組織。

據《路透社》報導，雷蒙多在一份報導中，曾告訴《MSNBC》新聞，大陸電信企業的行為，對美國經濟和國家安全構成威脅，「我們將充分發揮（這份清單）的作用」

美國供應商在向清單上公司出口商品前，必須先申請特殊許可證，然而申請經常被拒絕。雷蒙多說，像華為及中興通訊這樣的公司，應該被匡列其中，「如果觀察他們的一舉一動，匡列入清單內無庸置疑，而我們也有執行的必要」。

該報導指出，在先前的聽證會上，雷蒙多拒絕承諾將華為持續保留在實體清單中。但此舉也引來美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）不滿，克魯茲的發言人在4日說，「他仍拒絕做出明確的承諾」。針對此事，華為尚未對此做出回應。

(中時新聞網)