公路總局提醒，行車遇濃霧或霾害，可開亮近光燈、霧燈及黃色閃燈。（圖擷自公路總局臉書）

最近幾天台灣西半部空品欠佳，一直籠罩在霧霾之中，日前在西濱公路疑似因為能見度太差而釀連環大車禍，因此行車如何因應天候變化，顯得格外重要。氣象局長鄭明典以自身經驗分享說，除非處於被迫隨時準備停車，應避免使用黃色閃燈，因為一旦方向燈失去功能，極易發生意外。

不論汙染是來自境外或境外，近日國內西半部的空氣品質非當糟糕，以今日為例，依環保署空汙指標（AQI），中彰投雲一片紅通通，彰化八卦山大佛也今晨也虛無縹緲間，看不見整個身影。在空汙嚴重的情況下開車出門，多少都要面臨交通意外的風險。

為因應受天候變化影響，遇到濃霧或霾害等因素導致公路能見度不佳時，公路總局提醒用路人最好開亮近光燈、霧燈及危險警告燈（黃色閃燈），提醒後方來車。或能見度太差時，從最近的交流道駛離快速公路。

不過，遇濃霧或霾害該不該開黃色閃燈？鄭明典在臉書上發文分享美國的經驗，他說，加州規定車輛在移動中不能開黃色閃燈，但是加州山谷區的霧也是很有名氣，在濃霧中開黃色閃燈，警察並不會干預，他們的解釋是，霧濃到有駕駛困難時，駕駛者是處在一個隨時準備停車的狀態。所以使用的前提是霧要非常濃的狀態。

至於他為什麼不鼓勵使用黃色閃燈呢？鄭明典指出，因為那會混淆方向燈，使方向燈失去功能，而變換車道本身就是容易造成意外的因子，方向燈的功能很重要。所以在車子行駛狀態，應該要避免使用黃色閃燈，除非駕駛已經處於被迫必須隨時準備停車的狀態。

(中時新聞網)