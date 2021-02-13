香港記者、微博網友「香港朱皮」日前亂爆女星Angelababy（Baby，楊穎）改嫁古天樂，引來Baby工作室反擊，宣布提告，香港朱皮認錯道歉後，近日又發文爆鄭爽在代孕事件中徹底失敗主因，他稱：「張恒串通非法代孕，逃出已封城的武漢，跑去美國搶下兩個小孩做勒索籌碼」，又說劇情跟《無間道》雷同，但當事人尚未回應，不知消息真偽。

鄭爽過去以《一起來看流星雨》、《微微一笑很傾城》、《夏至未至》等戲劇作品走紅，跟迪麗熱巴﹑楊紫﹑周冬雨是網友原本公認的「90後四小花旦」。然她和素人男友張恒交往一年多分手，去年卻爆出男方疑似欠債，上月男方大爆和鄭爽在美國找代理孕母生下兩個小孩，但孩子還沒出生，兩人就吵架分手，引來眾人批評鄭爽棄養。

香港朱皮發文。（圖／翻攝自香港朱皮微博）

對此，香港朱皮說其實在兩個孩子還沒出生前，鄭爽就透過律師爭取孩子的撫養權，2020年1月武漢因新冠肺炎疫情封城，「擔心追債被砍，張恒在武漢非法代孕公司捲走全部合約，有本事逃出已封城的武漢直奔美國」，想利用兩個小孩當籌碼威脅鄭爽。

鄭爽捲入棄養疑雲後，如今傳已被封殺。（圖／達志影像）

香港朱皮稱：「代孕公司法人會不會也是張恒呢？因為一切資料，都是在鄭爽不知情之下落到張恒手上」，他又指鄭爽去年告張恒借2000萬人民幣沒還（約8680萬台幣），一審鄭爽勝訴，香港朱皮認為張恒因此才想利用小孩敲幾億，「現在，除非有人承認所有罪行，鄭爽3月23日在美國離婚之前，一分錢也不應該給」。對此，網友回：「應該深挖利益鏈條，好大一齣戲，牽扯多少人」、「相信法律，壞人要受到懲罰」、「望真相早點到來」、「通過baby的新聞，我覺得你不當導演可惜了」。

(中時新聞網)