防疫遭批多頭馬車，在野黨並質疑行政院長蘇貞昌站上線一擔任防疫指揮官。蘇揆上午受訪時大喊「是誤會啦」，陳時中是指揮官，在第一線非常的辛苦，有許多事情陳回報回來，需要跨部會合作者，行政院是全國最高行政機關，必須指揮統合調度做成決策。

防疫指揮官陳時中日前緊急宣布擴大匡列居家隔離等措施，但外界質疑還要等候蘇揆召開防疫會議，延誤宣布時機。蘇揆上午出席視察春節包裹檢疫流程時說，大喊誤會。

蘇揆表示，行政院在院長會議室裡面，這一年多來為了防疫不知道開了大大小小多少次會議，許許多多的決策， 都在這裡跨部會合作， 共同討論出來的共識， 陳時中是指揮官，在第一線非常的辛苦，有許多事情他回報回來，需要跨部會合作，希望各種資源整合，同步齊一， 都必需在行政院是全國最高行政機關的角色，來指揮統合調度做成決策，形成共識。

蘇揆並說，今天防疫才能做得這麼好，所以希望大家能夠肯定及體諒，整個團體上上下下是多麼辛苦，這個成績才能得到國際肯定，才能守住國人健康，希望大家給在第一線為全國守住健康的同仁加油。

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(中時 )