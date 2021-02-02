環團今召開記者會指出，儘管國光石化已撤案十年，然而政府卻未落實內政部濕地審議委員會的建議，反而即將放任外商光電業者侵害彰化寶貴濕地，因此呼籲政府盡速落實當初的審查結論，將大城芳苑潮間帶劃設為彰化國家級濕地，藉此保護當地生態免遭侵害。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，2011年國光石化撤案，而內政部濕地審議委員會在「98年度國家重要濕地評選小組」會議決議將彰化大城濕地評定為國際級濕地，「101年度國家重要濕地諮詢小組」會議也建議該濕地至少為國家級，但行政單位卻以當地居民反對為由拒絕將彰化海岸劃設為國家濕地，然而台南、宜蘭當地濕地縱有居民反對依然可以被劃為國家濕地，因此內政部營建署拒絕劃設彰化國家濕地的理由根本不通。

施月英進一步指出，政府一方面拒絕化彰化設國家濕地，另一方面面對外商企圖前往當地潮間帶發展光電又說沒有理由拒絕，到底是要保護國土，還是保障外商錢賺飽債留子孫？呼籲內政部盡速畫設彰化國際級濕地杜絕開發與汙染。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君也提醒，現任行政院長蘇貞昌在2011年走訪大城濕地時曾說，大城濕地是國際級濕地，民進黨若重返執政絕不會破壞大城濕地。如今民進黨執政了，大城濕地卻尚未被列為國家濕地，蘇貞昌是否要兌現承諾？

民進黨立委洪申翰也表態支持將彰化大城芳苑潮間帶劃設國家級濕地保護地方生態。時代力量立委陳椒華的辦公室主任陳秉亨則提醒，溼地也是漁村重要產值來源，台灣保護較好的溼地如高美濕地、七股溼地都帶給地方良好經濟產值，所以環保與拚經濟絕非二元對立的。未來應該在大城濕地劃出紅區，直接讓業者放棄在該處申請開發。

台灣環境資訊協會副執行長孫秀如也說，2010年國際國民信託聯盟專家奧立佛.莫里斯來訪大城濕地時就指出，大城濕地如果在英國早就是保育位階最高的自然保留區，很遺憾中華民國政府沒盡到保護責任。

彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫則表示，連小朋友都很憂心，若在大城濕地蓋太陽能光電板，彈塗魚怎麼辦？所以堅決反對在彰化海岸濕地蓋太陽能光電或風力發電破壞生態。

(中時 )