香港民主運動人士與一名銀行高階主管表示，香港當局在鎮壓政治反對派時，審查了民運人士的財務紀錄。

6名民主運動人士告訴路透社，在他們於本月初因涉嫌顛覆政權違反港區國安法被逮捕之後，香港警方在未經同意下，取得他們的部分銀行紀錄，並質疑當中某些交易。

香港一家大型銀行的主管透露，大約在過去半年內，港警要求調閱客戶財務紀錄的件數增加一倍以上。這家銀行主要服務一般個人客戶。

這名主管表示，整體來說，可能有十多人到數十人受影響。他還說，調閱件數增加，主要是在民主運動人士資訊方面。

涉入此事的銀行包括匯豐控股（HSBC Holdings Plc）及所屬恆生銀行，還有花旗集團旗下花旗銀行，以及渣打集團等。這些銀行都拒絕對個人帳戶作評論。

這名銀行主管說，香港各銀行幾無選擇，只能配合警方要求；「如果受害方認為帳戶被凍結或交易紀錄基於不當理由被提供給第三方，可以到法院提告，我們做不了什麼。」

(匯)豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）昨天接受英國下議院外交事務委員會質詢時表示，當港警要求調閱帳戶資料，匯豐銀行無權「評斷動機」 。

法新社報導，祈耀年被問到有關流亡海外的前香港泛民主派議員許智(峰)帳戶曾遭凍結一事時說，「我必須遵守法律」，並堅稱自己不能對這些事作「道德上或政治上的評斷。」

(中央社)