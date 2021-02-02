農曆春節即將來臨，許多人年終獎金到手或抽中尾牙大獎、收到長輩給的紅包，除了拿來犒賞自己一番外，還想投資理財，怎麼規劃才能讓小錢發揮最大價值。理財專家建議，定期定額投資共同基金，跨入門檻低、省去研究財報和選股的煩惱、帳戶獨立管理且透明度高，是最簡便的方式。

第一金投信投資顧問部主管王源錦表示，年終獎金或紅包無論多少，只要好好規劃，小錢也能滾出一桶金；如果未妥善規劃，再多獎金也可能一下就花光光。尤其春節期間，很多基金公司都會推出優惠，如：第一金投信「紅包理財0手續費」方案，幫助投資人省去一筆投資成本，更應該好好把握。

什麼是共同基金？就是集合眾多投資人的錢，交由經理人操盤的理財工具，具有五大特色：一是跨入門檻低，每月3,000元即可投資；二是申購、贖回免撮合，流動風險較低；三是專業經理人操作，省去選股的煩惱；四是資金由銀行保管，帳戶安全性佳；五是基金公司定時提供淨值與月報，透明度高。

雖然基金入門容易，但國內核備的基金就超過6,000檔，投資人該怎麼挑選？王源錦建議，可掌握兩撇步，第一步是明確個人目標，第二步評估每月可投入資金，再來挑選合適的商品，達成機率才會高。

目標需要具體的達成「時間」和「代價」，例如：5年後想買一台車，要花費40萬元。若每月可投資5,000元，持續5年，那麼就需要尋找預期年化報酬率11％以上的基金，如：AI人工智慧、精準醫療或美股等風險屬性較為積極的基金，比較有機會達成。

又例如：為子女準備18年後的留學基金，需要200萬元。若每月同樣投資5,000元，持續18年，只需要尋找預期年化報酬率6％以上的基金，如全球股票型基金。

簡單來說，理財目標大小、可投資金額多寡，決定該投資哪類資產；但通常高報酬伴隨高波動風險，如果個人風險承受度不高，建議調整目標或投入本金，循序漸進，避免好高騖遠。

王源錦表示，以年終獎金或紅包作為投資本金時，建議分拆為12等份，每月定時投入；如果單一等份不到3,000元，或者想提高投資本金時，未來可以再從每個月薪水中提撥部分資金，湊足3,000元或增額投資。如此透過紅包理財，能兼顧生活與投資，讓小錢有機會滾出大財富。

(工商 )