喜迎新年！上班族陸續領到年終獎金，民眾該如何妥善運用，聰明理財創造財富，玉山銀行建議民眾可依「START」五大原則來規畫年終獎金，以滿足不同人生階段需求。

原則一為儲蓄（Saving），許多人容易在不知不覺中花用許多年終獎金，建議可以事先做好預算表，扣除必要支出後依比例分配金額，並保留一定比例以上理財資金，作為預留日後投資配置之用。

原則二則為掌握市場趨勢（Trend），想投資理財必須關注市場趨勢、掌握成長契機。2021年初疫情雖仍嚴峻，但是隨著疫苗問世，疫情可望逐漸受控制，帶動經濟活動回溫。同時，主要國家持續擴大貨幣與財政政策，全球景氣可望擺脫衰退困境。此外，美中政策新方向將有利於ESG、綠能、新能源汽車、5G、生技及健康照護等產業，有望成為未來五年布局的方向參考。

原則三是資產配置調整（Adjustment），長期投資需定期檢視資產配置並適時調整以掌握投資風險。除股票基金及債券型基金外，也有依投資時間而設計的目標日期型基金。以退休年份為投資期限說明，30歲開始投資，初期可積極參與股市追求較高報酬，後逐步調升債券比重強調穩健收益；而近期受市場重視的ESG基金主要投資於環境、社會及公司治理等對世界有益的事業，亦可列入長期布局參考。

原則四係指風險管理（Risk Management），玉山銀行提醒民眾別忽略投資以外未可預料的風險，適當加入保險規劃可讓保障更全面。目前有多種類型的傳統型壽險可提供身故保障，並可達到定期領取還本金、財富移轉分配或預留稅源等不同目的。此外，若身為家中經濟支柱，更需提早布局醫療保險以支應意外開銷，避免沉重的醫療費用對家庭造成負擔。

最後，原則五是善用時間複利（Time），愈早開始有紀律地定期投資，愈能發揮時間複利效果。玉山銀行財富管理用心滿足顧客的需求，提供個人及家庭不同的人生階段全方位的資產規畫，以專業角度提供更全面且長期的建議，讓顧客能安心地將有形的財富託付給玉山，更多無價的財富留給自己。

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