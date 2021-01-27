中央委員公開信5-2。（黃福其攝）

中央委員公開信5-3。（黃福其攝）

中央委員公開信5-4。（黃福其攝）

中央委員公開信5-5。（黃福其攝）

國民黨部分中央委員、中常委不滿黨中央催繳109年職務捐，只能繳入中央黨部專戶才算數，由28位中央委員連署請中常委今天下午在中常提案，要求黨中央召開臨時中全會，要向黨主席江啟臣叫板，昨天也發表公開信，提出四大訴求。黨中央上午發聲明回應，強調黨公職募款規定應建立制度及落實，個別意見已請祕書長李乾龍溝通了解中。

國民黨文傳會上午發聲明指出，國民黨運作應該建立制度，目前黨中央經中常會討論通過的相關規定均應落實。至於制度實施後有黨員認為不合宜之處，可以提出來討論甚至修改，但一切必須按照程序進行。

國民黨說，對於黨公職分攤金的討論，同樣應該透過制度面來探討，至於個別人士有意見部分，目前已請秘書長去溝通了解，尚需一點時間，一切以中常會通過的規定為依歸。

國民黨曾兩度回應此事，除訴求建立制度及落實，並訴求黨內團結，且一度有「對於有人刻意造謠抹黑，不利於黨內團結，令人失望。」等尖銳用詞。今天上午的回應，雖仍堅持先前立場及態度，不過措詞較先前溫和許多，顯然不樂見黨內出現爭端紛擾。

而領銜提案的屏東縣中央委員關芝綝今早則表示，28連署委員提案之事是來自北中南的意見，只是他們尊重她，由她提案，大家都是來自各縣市對黨肯支持的中央委員，她則是傳話的人；行管會的解釋講太複雜了，就那麼簡單的問題，大家都是中央的梁柱。她要的是守法制的國家，不是中常會決議通過就行了，黨章規定及修改都需開會通過，不是說了算，至今還是不尊重，有那麼難嗎？昨天他們成功將提案送進中央黨部，接下來就是更進一步。

關芝綝也說，有人問她後面的老闆是誰，令她覺得很幼稚；她答覆「我就是老闆」，希望不要再官寮態度面對問題。

據悉，組發會主委李哲華在江啟臣、李乾龍授權下，這幾天已與部分 中央委員電話聯絡，試圖見面溝通，不過有中央委員認為黨中央原本說「李乾龍當面溝通」，卻變「李哲華出面聯繫」，溝通誠意似嫌不足。已有南部中央委員提議開記者會，集體宣布退黨，被其他中央委員勸阻「等黨中央如何回應，再作決定。」

有中央委員強調，他們不是抗拒黨中央，對部分高層例如祕書長李乾龍為黨盡心盡力，都非常感動及感念，只是無法認同黨中央這次催繳 109 年募款額的認定標準，希望黨中央能聽進基層的聲音。

李哲華表示，他本周一被江啟臣、李乾龍交代要趕緊處理此事，就馬上打給居間連繫的中常委聯誼會祕書長謝坤宏，謝說自己只是代轉達也沒有意見，要他去聯絡中央委員陳維德、史碩仁及關芝綝。他馬上聯絡陳、史要約周二在桃園見面，但史沒空，因此改約今天下午中常會後三人見面；他也打給關說要到屏東看她，但關說她沒有意見，只是被推出來，要他不用去。相關事情都在溝通處理中，希望中央委員們不要誤解。

(中時 )