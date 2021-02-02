國民黨發起「割萊委」行動，昨正式成立罷免民進黨台北市立委吳思瑤總部，傳出下一步將罷免民進黨基隆市立委蔡適應，罷免行動將遍地烽火；傳出綠營擬罷免身兼國民黨主席的藍委江啟臣等人。對此，台灣民眾黨祕書長謝立功表示，選舉投票與罷免是憲法賦予人民的權利，尊重地方民意，但不贊成政黨對立情緒性罷免，呼籲藍綠回到人民希望我們做的事情。

面對綠營擬發動反動，罷免藍營政治人物，恐掀起藍綠互相罷免潮，謝立功表示，不贊成因為政黨對立，造成情緒性的罷免，但按照相關法規，行使投票罷免是人民權利，尊重民意選擇，民眾黨中央不會特別表態支持或反對。

謝立功以藍營發起的「割萊委」行動為例，超過7成的民眾反萊豬，有些委員態度卻跟民意不太相同，縱使有不符合民意的地方，但其在地方的表現，民眾都看在眼裡，尊重地方決定。

謝立功強調，不同的聲音都可以表達出來，但不希望變成政黨操作對立的工具，今天藍罷免綠，下次綠罷免藍，情緒性罷免恐撕裂社會，不如回到人民希望我們做的事情比較重要。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠也認為，政黨競爭應該回歸良性政策溝通，希望回歸機制與地方民意，對於仇恨動員罷免不與置評，仍期待政黨間能理性探討政策缺失。

(中時 )