中廣董事長趙少康近日宣布重返國民黨，並透露包括選總統在內不排除任何職位，且透露前高雄市長韓國瑜曾三度北上拜託他出來選黨主席，帶領國民黨改革。連帶也使韓國瑜的動向成為政壇關注焦點。台南市議員謝龍介直言，韓國瑜原先規劃，趙少康回黨內時機及復出時間，是在元宵節之後宣布，但被綠媒提前曝光。

謝龍介5日受邀出席《中天》政論節目正常發揮，與主持人王又正訪談趙少康回國民黨，可能參選2024總統一事，出席的來賓還有前高雄市新聞局長王淺秋。

謝龍介說，如果沒有延期，可能趙韓國結盟宣布時間，是在農曆元宵節之後，就算提前曝光，也不影響黨主席江啟臣布局，因為江啟臣前一周就已經知道，江啟臣也大氣表示理解，他稱讚江啟臣，確實是一個角色。

資深媒體人趙少康。(圖/本報資料照)

謝龍介還指出，趙少康回黨內是好事，元宵節後大家可以期待。但被外界解讀是計中計，王淺秋則表示，9月至今韓市長和趙少康談了許久，原先是要等兩邊都有共識再對外公布，期間江啟臣主席也參與其中面對面討論過此事，惟被綠媒曝光，這是不是代表國民黨內常常有管道將消息洩漏出去？洩漏的人才是計中計。

台南市議員謝龍介。(圖/中天新聞畫面)

王淺秋強調，韓國瑜市長近一個月內，都在處理岳父喪事，甚至日前去雲林找韓國瑜，也是繞來繞去才找到服喪的韓國瑜，她強調，韓國瑜臉書其實是百忙中發文抽空被迫回應。

(中時新聞網)