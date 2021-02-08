罷免基進黨立委陳柏惟的團體「刪Q總部」將於今（8）日下午兩點向中選會正式提案，陳柏惟今天也表示，他的賀年看板遭到有心人惡意吐檳榔汁破壞，他尊重每一個人罷免的權利，但強烈譴責這樣的惡意破壞。

陳柏惟是台中市第二選舉區立委，在2020年立委得11萬票，以約5千票的差距打敗國民黨的前立委顏寬恆，若以2020年立委選舉人數29萬1122人計算，罷免陳柏惟的門檻大約要7萬2000多票。

陳柏惟說，台灣民主的可貴，在於人民可以用選票選出能代表我們聲音的代議士，若不適任，也可以凝聚力量啟動罷免，這是身為公民的權利；「但是，在支持者捐助的賀年看板上吐檳榔汁，是在民主社會中我們所不樂見的行為！如此拉高仇恨與升高社會對立的行為，就是報復性罷免所帶來的後遺症！」

「我也想在此拜託大家，不要用同樣的方式去對待支持報復性罷免的人」，陳柏惟形容支持罷免他的人是「親中勢力」，並指出，在民主戰場上對決「我們」不會讓步，讓社會分裂就正是「他們」的目的，千萬不能落入「他們」的圈套。

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(中時新聞網)