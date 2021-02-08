台灣政壇近來出現小黨衰退潮，根據台灣民意基金會一月民調，曾搶盡媒體版面的時代力量支持度狂跌僅剩3.5％，而有立委陳柏惟撐聲量的台灣基進黨也腰斬剩2.5％，目前小黨中只剩民眾黨維持10%支持度，與兩大黨有一搏空間；民眾黨秘書長謝立功受訪時表示，未來選舉從北到南皆有規劃，有些地方民眾黨當選縣市首長的機會非常高，同時也將全力朝各縣市議會成立黨團做準備。

謝立功說，民調起起伏伏，外界也多有聲音肯定民眾黨已成為第3大黨，但民眾黨目標不只於此，未來選舉從北到南都有規劃。他指出，民眾黨「聲量」隨著不同議題起伏，但「民調」已逐漸站穩在10%以上，這也擺脫過去「4趴黨」的陰影，「我們相信只要繼續堅持做對的事情，基於理性科學、講求數據的方式討論政策，一定能得到更多中間選民、沒有政黨色彩民眾認同。」

謝立功表示，社會上很多人支持政黨不一定是藍或綠，而單純想找一個有專業、客觀和中道的政黨代表發聲，民眾黨希望能扮演這樣的角色，能夠「超越藍綠」，相信這樣可以得到更多人認同。他也觀察到，民眾黨成立之初的支持者多為20歲到30歲年輕選民，但最近有些議題攻防上，慢慢有些年長者認同民眾黨。

謝立功說，民眾黨作為一個未來有準備執政的黨，青年是重要支持者，同時也希望全方位，擴大在不同年齡層、職業別人民的認同。他強調，未來選舉已有完整規劃，在客觀評估後發現，在6都及非6都縣市，有些地方民眾黨當選縣市首長的機率是非常高的，其他地方也會希望至少當選3位議員成立議會黨團。

據了解，以競爭激烈的台北市為例，民眾黨已相對佈局完整，包括民眾黨立委邱臣遠辦公室主任陳思宇將投入士林北投選區、台北市副市長黃珊珊已交棒子弟兵陳宥丞參選內湖南港區、市議員林國成之女林珍羽接手挑戰中山大同區、常上政論節目的民眾黨發言人楊寶楨將出征松山信義區、前親民黨副秘書長劉文雄之子劉瀛仁深入大安文山區，以及「學姊」黃瀞瑩可能到中正萬華區與民進黨新生代戰將議員吳沛憶一較高下。

台北市副市長黃珊珊交棒子弟兵陳宥丞，代表民眾黨參選市議員。（圖／翻攝自陳宥丞臉書）

民眾黨有別於其他小黨，除了主打亮眼的青年牌外，不少有意挑戰議員席次者已有深厚的在地服務基礎，包括陳思宇、陳宥丞和林珍羽等。陳宥丞受訪時指出，認真服務確實非常重要，政治人物能否長久在於對該選區有沒有服務扎實，而且服務好壞，市民會有最明顯的感受。他表示，選舉不是單純靠「空軍」，而必須與在地服務等「基本功」結合，兩者之間相輔相成。

在所謂「第三勢力」聲浪逐漸衰退下，新黨、親民黨、台灣基進和時代力量等深藍、深綠的小黨支持度明顯下降，甚至有些已漸漸告別舞台，目前只剩民眾黨獨撐第三勢力大旗，在未來選舉上也比較有發展可能性。2022年大選逼近，除了藍綠兩大黨全力備戰，小黨之間的競爭更是激烈，人才、資源和議題設定等都將攸關未來成敗。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)