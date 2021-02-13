農曆春節過後，外界將關注藍綠兩黨如何在接下來的地方大選布局，對此，時事評論員李正皓認為，相較國民黨，2022整個局勢看起來對民進黨相當不利；同台的台灣國際法學會副祕書長林廷輝直言，他對民進黨2022結果感到悲觀。

對於2022地方選戰，李正皓昨（12日）在政論節目《新聞面對面》上表示，現在縣市首長政黨分布，國民黨15席，民進黨僅7席，無黨籍1席，但重點是國民黨現任縣市首長幾乎都是首任，所以不會有初選的問題，連任機率看起來都很高，當中僅有南投和苗栗的藍營首長為兩屆任滿，雖可能因初選而有紛爭，但選民結構藍大於綠，局勢仍對國民黨有利。

李正皓認為，反倒是民進黨現在執政的縣市，除台南、高雄和嘉義縣外，其餘都已兩屆任滿，面臨下一任接班人的困境，且很有可能因黨內同志在初選過程中，殺得刀刀見骨，等到結果出爐，現任的縣市首長是否力挺，都還是問題，所以民進黨在2022的布局的確存在相當程度的困難。

此外，林廷輝則指出，目前看來2022對民進黨而言，相當不樂觀，主要是因地方型選舉，選民關心的是市政和民生議題，以及中央執政能否接地氣，如民進黨在萊豬議題上，始終無法解釋清楚能否保障人民的食安安全；再者，地方選舉又牽扯到各地方派系利益問題；最後，地方型選舉很難像中央選舉一樣，有個明確的選舉主軸存在，所以他對民進黨在2022的選舉結果感到悲觀，雖然不一定大輸，但恐會是小輸。

(中時新聞網)