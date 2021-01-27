拜登上任牽動兩岸？ 馬英九：川普把台灣放在他的戰車外 12:492021/01/27 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統馬英九27日至三重先嗇宮參加關懷獨居長者活動（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 年節將至，前總統馬英九27日至三重先嗇宮參加關懷獨居長者活動，媒體提問，美國總統拜登上任後，是否牽動兩岸關係變化？馬英九回應，關鍵並不在於拜登，拜登跟川普不一樣，拜登不會像川普一樣，把台灣放在他的戰車外面，拜登會希望台灣跟中國進行有意義的對話。 媒體也提問，是否認為中國新冠肺炎疫苗能作為兩岸的潤滑劑，馬英九表示，若台灣能夠接受，那當然可以，但台灣並不接受。 川普彈劾案 共和黨參議員又想放他一馬了 貿易戰打殺逼死誰 川普3大慘敗等拜登收殘局 (中時 ) #拜登 #馬英九 #川普 #美國總統 #拜登上任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 白宮強調 以耐心與中國打交道 04:102021/01/27 產業財經 美國製造再敲響 標普、那指創新高 04:102021/01/27 財經要聞 美媒：拜登上任後 一關鍵反讓陸更有信心了 08:102021/01/27 國際 美參院高票通過人事案 布林肯將正式接掌國務院 04:442021/01/27 國際 拜登上任推100天口罩令 學者樂見縮短兩黨支持州的差距 11:192021/01/27 國際 買美國貨 美汽車業頭殼抱著燒 04:102021/01/27 全球財經 防疫政治算計 拜登遭戳謊露馬腳 04:102021/01/27 國際大事 拜登就職賓客驚奇防疫一幕 佛奇點頭讚爆 01:012021/01/27 國際 拜登買美國貨亞股全趴 04:102021/01/27 財經要聞 川普彈劾案 拜登：參院不會過關 04:102021/01/27 國際大事 美國才是世界的大麻煩 04:102021/01/27 時論廣場 政治熱門新聞 象棋占卜曝5大咖牛年運勢 謝龍介鐵口直斷蔡總統未來打算 - 政治 【罷捷逼近】黃捷本來有機會閃掉罷免 于北辰：有點倒楣 - 政治 2024誰當選 綠媒老董曝民調數字：沒意外一定是他 - 政治 【罷捷戰情】民進黨保黃捷不計代價 許淑華一句話送國民黨 - 政治 蔡英文最新民調創13個月來最低點 游盈隆：如融冰般下滑 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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