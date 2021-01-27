年節將至，前總統馬英九27日至三重先嗇宮參加關懷獨居長者活動，媒體提問，美國總統拜登上任後，是否牽動兩岸關係變化？馬英九回應，關鍵並不在於拜登，拜登跟川普不一樣，拜登不會像川普一樣，把台灣放在他的戰車外面，拜登會希望台灣跟中國進行有意義的對話。

媒體也提問，是否認為中國新冠肺炎疫苗能作為兩岸的潤滑劑，馬英九表示，若台灣能夠接受，那當然可以，但台灣並不接受。

(中時 )