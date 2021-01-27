台中市議會民進黨新任黨團幹部，學歷高、問政犀利，未來將扮演強力監督市政、預算嚴加把關的重責。（陳世宗攝）

台中市議會民進黨團27日舉行新舊任幹部交接，由前黨團總召陳世凱交接給新任總召謝明源，台中市長盧秀燕及市議會議長張清照、副議長顏莉敏等，特前往祝賀觀禮；謝明源說，新黨團幹部年輕學經歷豐富、問政犀利，未來新團隊會強力監督市政、預算嚴加把關。

台中市議會民進黨團110年幹部交接，因受新冠肺炎疫情影響，今天上午改在市議會8樓中庭廣場舉行。市長盧秀燕、副市長令狐榮達和各局處長都到場觀禮；國民黨籍的台中市議會議長張清照、副議長顏莉敏特提前到黨團向新任總召謝明源道賀。

盧秀燕表示，感謝民進黨團長期以來對市府的指導、鞭策與協助。前總召陳世凱充分展現領導能力，使黨團運作順利成功，給市府很多指導協助；新任總召擁有豐富問政經驗，相信會是非常好領導者；未來對於議員、黨團的指導及建議，市府將繼續虛心受教、聆聽且有效執行。

新任總召謝明源說，他86年就擔任過小台中市議會民進黨團的總召，當年市議會42位議員中，民進黨團議員只有11位，他還代表民進黨參選過正、副議長，因人數太少敗北；前黨團總召陳世凱還擔任過他立委時的助理，陳世凱擔任前總召任內表現傑出，所以他絕對不能漏氣。

謝明源表示，新團隊有副總召賴佳微、張耀中，幹事長林德宇、副幹事長張家銨，書記長周永鴻、副書記長黃守達；其中林德宇曾擔任過彰化縣政府新聞處長，周永鴻是前台中市政府民政局長，新團隊學歷高、問政犀利，未來新團隊會強力監督市政，預算嚴加把關。

(中時 )