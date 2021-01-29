立法院下會期將於2月1日展開，民進黨團會議今通過黨團幹部名單，總召由柯建銘續任，幹事長及書記長人選則採取新潮流與非新潮流搭配，經過討論由劉世芳擔任幹事長，書記長由羅致政擔任。劉世芳受訪表示，下會期要處理修憲委員會及提案，會盡力溝通，回應國人對憲政改革期待。

民進黨團下會期黨團幹部以於本月中旬截止登記，幹事長有陳亭妃、許智傑、劉世芳登記；書記長則有沈發惠、羅致政、陳歐珀、吳思瑤角逐。

民進黨團今召開黨團大會，會中討論黨團幹部人選事宜，經過討論，定調幹事長與書記長採取新潮流、非新潮流搭配方式產生，溝通協調後決議，下會期由劉世芳出任幹事長、羅致政擔任書記長。

劉世芳表示，下會期以修憲議題為主，整體部分還是希望回應國人對憲政改革期待，因此需要相當多協商溝通，他會盡力做好這方面問題，像是修憲委員會組成跟提案，同時，國防外交及陸委會部分也要審慎面對。

羅致政則說，黨團是團隊，對內要溝通，對外要扮演說明的角色，做好黨政之間溝通協調，希望能跟在野黨理性溝通，並用理性方式進行議事攻防。

(中時 )