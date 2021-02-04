陳寶雲說，市府以實際之行動回應里守望相助隊，對於台中治安的貢獻。（西屯區公所提供／陳世宗台中傳真）

農曆春節已屆，西屯區共有19隊守望相助隊展開重要節日安全維護工作，西屯區陳寶雲區長4日代表市長盧秀燕慰勞各里隊，致贈慰問金、慰勞品予各隊代表。市警局第六分局及各級民意代表也派員關心，感謝辛苦值勤隊員。

陳寶雲表示，今年為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，從3日至2月17日止，西屯區有19隊近千位守望相助隊隊員在年節期間值勤，象徵警民合作打造安全的社會治安網絡。

陳寶雲說，市府為感念守望隊員的無私付出，傾全力支持巡守工作延續福利從優原則，支援里守望相助隊隊員保險、購置電子巡邏箱、全面換發輕量保暖的禦寒大衣、補助新購或汰換巡邏汽機車、編列巡邏工作必要支出及裝備等費用。未來市府將持續關心基層巡守尖兵，以實際之行動回應里守望相助隊對於台中治安的貢獻。

陳寶雲致贈慰問金、禮券、紀念品予各隊代表，感謝各里守望相助隊的辛勞。區長除了表達感謝之意，也為大家加油打氣，提醒各里隊夜間出勤時要特別注意保暖及身體健康。盼於過年期間交通暢順、治安平穩，使市民安心過好年，共同為「富市台中、新好生活」的願景而努力。

(中時 )