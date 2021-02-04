市議員李妍慧推出與看板創意合照換四小福活動，增加民眾認同感與互動感。（擷自李妍慧粉絲頁／邱立雅竹市傳真）

市議員陳建名（右）、劉康彥合組建康男孩，農曆年推出與市長林智堅聯名款春聯。（擷自陳建名粉絲頁／邱立雅竹市傳真）

距離2022市長選舉還有1年多，但民進黨內有意角逐市長一職的大咖們也紛紛掛起賀年看板，並結合農曆年推出小活動增加聲量。去年參選立委因三角督失利的鄭宏輝擺出可愛牛角姿勢提醒大家做好防疫、市議員李妍慧推出與看板創意合照換四小福紅包活動、市議員陳建名則發送與市長林智堅的聯名款春聯。

鄭宏輝在地耕耘超過20年，連任多屆議員早已在新竹累積一定聲量，去年參選立委因三角督失利，但也成功打響全國知名度。為維持聲量，鄭宏輝近期推出手比牛角的過年防疫看板，一改傳統政治人物大紅大紫的過年形象，這次以活潑俏皮的路線向民眾拜年。

看板設計上除了常見的賀歲吉祥話，鄭宏輝也加上「戴口罩、勤洗手、防疫過好年」的叮嚀，提醒民眾做好防疫措施、共同守護台灣，讓過年看板有更多元層次。

李妍慧則在城隍廟附近掛起激似雜誌封面的看板，位置相當醒目，看板也結合農曆年推出合照秀創意活動，增加與民眾互動感，只要跟李妍慧看板合照，就能領取包括總統春聯、總統1元福袋、總統紅包袋、小慧1元福袋的限量四小福，預計周五合體出爐。李妍慧也親身示範如何拍出既有創意又有質感的合照。

被視為林智堅子弟兵的市議員陳建名、劉康彥，除了合組琅琅上口的「建康男孩」，此次「擴編」陣容，與林智堅合體成「堅建康團隊」推出聯名款「好牛好健康」賀年系列春聯，盼共乘市長列車衝出高人氣。

(中時 )