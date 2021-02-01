蘇偉碩手持「怒」字強調，從未見選區8名立委為高雄空汙發聲，他只好當「掛鈴鐺的老鼠」。（林宏聰攝）

反萊豬成名的醫師蘇偉碩不滿高雄空氣汙染嚴重，1日隻身前往市府陳情，在地環團主動陪同。蘇偉碩手持「怒」字強調，從未見選區8名立委為高雄空汙發聲，他只好當「掛鈴鐺的老鼠」，並預告第一步將讓市民了解空汙對人體的嚴重損害，將集結各領域專業人才架設「空汙受害登錄平台」，結合眾人怒氣要市長、民代、財團為空汙負責。

高雄上周連日空品紅害惹眾怒，但高市環保局搬出數據回應，2019年高市pm2.5濃度為20.5μg／m3，2020年則是18.3μg／m3；2019年空氣品質良率76.9％、2020年82.7％，均有顯著改善。

此外，市長陳其邁上任後強化空汙防制，包括要求興達電廠減煤量再提升，除需停止2部燃煤機組運轉外，另2部燃煤機組發電負載由65％降至50％以下，今年起要求興達電廠擴大減煤30日，並加速國營企業投入340億元汰換更新製程設備、全市744座鍋爐提前至今年底完成改善、提出電力設施加嚴標準，等環保署通過後，未來採3年2階段方式，全市電廠及汽電共生廠汙染物排放加嚴至現行標準的一半。

「別只監控數據，要實際提出解決方案！」蘇偉碩1日單槍匹馬赴高雄市府陳情，南部反空汙大聯盟、民眾黨立委張其祿團隊現身力挺，眾人手持「怒」字，要求號稱將解決空汙列為施政四大優先之一的陳其邁要有更積極作為。

南部反空汙大聯盟總召洪秀菊表示，往年環保局皆與環團座談，去年12月31日陳其邁首次以市長身分主持空汙防制會議，卻不和環團對話，只與委員談些不痛不癢的，「空汙優先只是隨便說說而已？」希望比照台中，列出火力發電廠除役時程。

「不是2年拚4年？怎麼座談過後1個月仍無消無息？」南部反空汙大聯盟發言人李建誠說，興達火力發電廠全台最老舊，卻未見高雄民代、市長講話，對市民很不公平；他強調，優秀人才不會想住空汙城市，高雄得先改善空氣，高科技廠才會來。

蘇偉碩預告發起「空汙究責」活動，集結公衛、法律、環保、資訊專業人士，幫高雄市民搭建空汙受害登錄系統，市民、家人因空汙導致身體不舒服就登錄起來，累積民怨一起向這個市府、立委、民營及公營汙染源算帳。

「第一步要讓市民知道，空汙是會殺人的！」蘇偉碩說，綠色和平組織在網站上公告，2020年高雄市空氣品質造成500位市民失去生命，高市經濟損失高達160億台幣，對比台北190人、新北220人、桃園130人、台中220人、台南370人死於空汙，高雄是六都最嚴重，但環保局卻回應，影響生命長短因素眾多，似乎不認為這些人因空汙而喪生。

「空汙是否會傷害人命，請陳其邁回去問他的老師詹長權、陳建仁！」蘇偉碩說，包括糖尿病、高血壓甚至失眠、失智症均和空汙有關，pm2.5每增加10個單位，肺癌發生率增8％，連肺癌死亡率也因居住地的空氣品質而起伏。

南部反空汙大聯盟發言人李建誠說，日前開空汙防治會議時，他發現環保局根本不了解超過世界平均值2倍、20微克立方米的pm2.5到底對人體會造成什麼影響，因此呼籲衛生局找公衛專家、醫師一起來討論，回歸市民健康的改善，而非只是環工思維。

(中時 )