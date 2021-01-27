韓國第二大汽車製造商起亞27日公布最新財報，儘管疫情當前，但由於自家產品組合優化，加上高檔車款熱銷，故上一季獲利年增率飆升近三倍。

起亞2020年第四季淨利從2019年同期3463.6億韓元，一舉躍升將近三倍至9767.5億韓元約8.84億美元。除了高檔車款和休旅車熱賣外，公司大規模地縮衣節食實施費用削減，都是讓上季獲利暴增主因。

同時，2020年第四季的營業利益也從2019年同期5905.2億韓元，遽增增兩倍至1.28兆韓元。銷售業績方面，則是從16.11兆韓元增長5％至16.91兆韓元。

起亞補充，產品線優化與平均售價提高，蓋過工會罷工與需求不振的負面影響。

不過，受到疫情影響，起亞2020年全年產銷也無法倖免沒事，淨利從2019年的1.83兆韓元減少18％，降至1.5兆韓元。但是，2020年的營業利益卻從2019年的2兆韓元，增加2.8％至2.07兆韓元。同樣地，營收也從58.15萬億韓元，增長1.8％至59.17兆韓元。

(時報資訊)