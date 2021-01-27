聯發科（2454）公告第四季及2020年全年財報，其中第四季稅後淨利達149.57億元，創單季歷史新高水準，累計2020年全年稅後淨利為414.39億元，創下2015年以來新高。

其中，聯發科2020年第四季營收為964.05億元、季減0.9％、相較2019年同期增加49.0％，本季營收較2020年第三季略減主要是因新台幣升值影響。

不過聯發科受惠於4G／5G智慧型手機市佔率增加，以及WiFi、電源管理晶片與電視等消費性電子產品銷售提升，第四季合併營收不僅繳出淡季不淡成績單，更創下單季歷史次高。

聯發科第四季毛利率為44.5％，較2020年第三季增加0.3個百分點，較2019年同期增加2個百分點，毛利率增加原因主要因有利的產品組合。累計本季本期淨利為149.57億元、季增11.9％、年增134.3％，創下歷史新高，每股盈餘為9.35元，高於2020年第三季的8.42元，以及2019年同期4.03元。

累計聯發科2020 年全年營收3,221.46億元、年增30.8％，創下歷史新高。2020 年全年平均毛利率為43.9％、年成長2個百分點，2020年全年淨利為414.39億元、年加78.6％，創2015年以來新高，全年每股盈餘為26.01元，高於去年14.69元。

(工商 )