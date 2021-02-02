高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）2日公告自結元月合併營收2.53億元、年增33.12％，創單月歷史次高。和勤表示，公司延續2020年下半年汽車零件出貨成長態勢，讓元月營收續有亮麗表現。由於客戶訂單增量、海外訂單回流及新產品量產的動能推動，和勤今年營運成長展望，正向樂觀。

和勤元月兩大業務的營收，分別為汽車零件1.77億元，占比69.80％；硬碟機構件（VCM Plate）0.76億元，占比30.14％。汽車零件業務受惠大陸車市產銷持續回暖、電動車相關零件規模增加，汽車零件營收保持在高檔。至於硬碟（HDD）零件訂單保持穩定，出貨仍以高階機種5G及雲端伺服器為主。

和勤集團今年電動車的全球獨供零件品項，還會再增加，新車款的零件預計上半年開始出貨，加上車門鎖零件的供應，亦自今年起增量涵蓋了新增電動車門鎖供應，讓公司的美系電動車零件出貨規模持續成長。

和勤除美系電動車廠外，和勤也供應其他品牌新能源車門鎖及座椅等零件，其中關鍵的電驅系統零件，已陸續完成各大品牌車廠的認證，正進行量產的準備。和勤同步與各大品牌車廠開發新能源汽車相關零件，同樣有相當高的比重為獨供產品，和勤新能源車零件，將是公司未來營運成長的動能之一。

汽車零件則仍然受惠於大陸車市持續回暖，以及零件採購在地化的進口替代訂單，出貨穩定攀升。和勤客戶涵蓋大陸各大車廠，單一客戶的影響輕微，近期車用晶片缺貨市況，對公司出貨並沒有產生影響。

此外，和勤去年因疫情而延遲出貨的海外訂單也陸續回流，今年高毛利的液壓系列產品，預計將明顯成長，為公司業績再添動能。

(工商 )