桃醫新冠肺炎疫情感染失控，加上農曆年返鄉潮提前隔離，全台居家檢疫人數暴增，台南市居疫1910人（台籍）幾達最高峰，台南市政府表示，防疫旅館尚有100 多間空房可支應。

台灣新冠肺炎疫情轉趨嚴峻，近日又是農曆年返鄉潮提前返台隔離的關鍵日。台南市民政局表示，居家檢疫台籍人士近日都維持在2000人左右，27日人數達1910人，除了部分在家檢疫，有700多人入住防疫旅館，台南市共準備859間防疫旅館房間，目前達8成4滿。

針對防疫旅館房間品質，台南市觀旅局長郭貞慧表示，日前反應入住防疫房間品質差的台商，已從每晚1800元含3餐的房間，換成每晚3000元房間，台南市備有每晚最高5000多元的防房間供選擇，但入住費用由居檢對象支付。

因疫情再度升溫，台南市旅館業者反應，近期尾牙與春節住房都有取消的狀況，郭貞慧表示，有零星的尾牙場取消，有些公司改買餐券送員工，有些改為外送到員工家，影響不大。

郭貞慧表示，春節住房在市區影響幅度小，郊區受影響約1成，觀旅局2月1日將召集旅行社業者，展開輔導計畫，要求旅遊人數管控與餐廳座位調整，定出明確的規範。

(中時 )