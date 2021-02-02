疫情升溫，南市府關心防疫物資準備情形，下午前往白河區恒大公司了解口罩生產狀況。（台南市政府經發局提供／莊曜聰台南傳真）

新冠肺炎疫情持續升溫，各縣市也接續宣布防疫措施升級，防疫物資是否準備無虞，是社會大眾關心重點，台南市政府為了解醫療口罩生產情形，並感謝口罩國家隊提供防疫物資與工作人員日夜趕工辛勞，今天下午由經發局副局長蕭富仁帶隊前往白河區恒大公司，了解口罩產能狀況，對於恒大投入人力物力，與政府一同捍衛國人的生命與健康，表達誠摯謝意。

南市府經發局指出，口罩是最基本的防疫工具，工欲善其事，必先利其器，南市轄區內的口罩工廠每日產量約475萬片，其中恒大公司日產約200萬片，占總產量的42.1％，中央每日徵用約50萬片，恒大公司董事長黃美慧說，該公司生產的熔噴布是口罩及防護衣的素材，同時也生產醫療口罩，能有效防止飛沫感染及防菌防塵等效果，是對抗疫情的重要配備，也是站在疫情防線第一線的醫護人員必需品。

經發局長陳凱凌說，呼籲民眾外出時務必恪守戴口罩、勤洗手與保持安全社交距離等防疫措施，經發局積極調查本市工廠所生產防疫物資數量，如有短缺原料及人力問題，經發局會循去年模式，媒合原料廠商或志工投入協助，或進一步請經濟部協助。也感謝恒大及轄內口罩工廠的每一位成員，為了對抗疫情不停地連夜趕工，致深最大的謝意。

(中時 )