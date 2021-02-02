台灣2020年第四季GDP（初值）年增4.94％（前值3.92％、預期3.6％），大幅優於市場預期，且創2011年6月以來最高的增長幅度，表現續居亞洲四小龍之冠。主要是出口表現優於預期，加上民間消費衰退幅度低於預期所致。累計2020年全年，台灣GDP年增2.98％（前值2.96％、預期2.5％5），增幅為近三年最高，也是近30年來首度超越中國的增長率（2.3％）。

統一投顧認為，2021年第一季雖然全球疫情持續擴散，但各國軟性防疫措施對實體經濟衝擊可控，且歐美加碼財政刺激帶動消費，有利傳統貨品外銷持續回溫、遠距作業需求及手機供應鏈拉貨動能延續強勁。此外，國內疫情對民眾心理層面影響繼續減弱，且業者配合節慶推出更大規模的促銷活動，可刺激內需消費動能進一步攀升。加上國內機械設備投資的裝機排程推進，高基期的影響減弱，將支撐資本支出增長。因此，統一投顧預估台灣2021年第一季GDP年增率至少達4.5％。

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