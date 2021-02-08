財政部8日公布2021年1月進出口統計，1月出口值為342.7億美元、創下史上單月新高，年增率則為36.8％，出口連七紅順利達陣。官員分析，關鍵在春節因素，2020年春節假期在1月底、但2021年為2月中，一來一往多三天統計日數，加上電子業維持多頭趨勢、傳產回溫跡象未減，因此延續出口好成績。

官員分析，新冠肺炎出現變種病毒仍是目前全球經濟最大變數，尤其外國封鎖措施未解除，牽制經濟復甦腳步，惟我國出口動能在四大利多領航下維持高檔，包括遠距商機火紅、iPhone 12手機銷售超乎預期、原物料行情走升，還有傳產貨品供需提升。

2021年1月進口值280.8億美元同為我國史上單月新高，年增率為29.9％，其中以農工原料、電子零組件進口力道強勁，可見廠商備貨需求不減反增，在5G新興應用與電子新品備貨需求未減，加上中國大陸農曆春節前還有一波拉貨潮，預計我國2021年首季出口動能仍能維持正成長態勢。

(工商 )