鼎炫-KY（8499）8日公佈2021年1月合併營收達新台幣1.93億元，受惠EMI材料訂單需求持續暢旺，帶動今年首月營收表現繳出歷年同期新高，並較2020年1月的1.61億元成長20.09％。

鼎炫-KY表示，1月營收成長，主要來自於EMI材料事業持續受惠NB、平板領域材料訂單，隨著終端市場需求暢旺而同步保持良好銷售表現，其中，遠距辦公、教學等生活型態下，帶動商用、電競需求筆電功能規格提升，有助於進一步優化EMI材料產品結構，創造良好營運獲利能力。此外集團積極強化旗下中國昆山廠、重慶川揚廠自動化生產、以及穩步擴增材料產能，持續發揮自研發設計、量產至提供客戶在電子產品屏蔽、絕緣、保護、散熱等材料解決方案之一條龍服務，維持EMI材料高度客製化競爭優勢，持續挹注集團整體營運良好成長動能。

展望2021年第一季，鼎炫-KY持審慎樂觀看法。除EMI材料事業有望隨著居家辦公、遠距教學需求持續高漲，有助於深化NB、平板材料銷售表現，尤其，目前主要客戶陸續推出新機種，有助於挹注集團旗下EMI材料事業維持穩定接單，有望創造第一季出貨表現淡季不淡之水準，再加上，集團亦同步戮力拓展衡器事業外銷代工、自有品牌業務表現，近期接單及出貨情況已逐漸回溫，有望堆疊集團未來營運成長動能。此外，近期中國政府祭出「就地過年」防疫政策，以進一步達到疫情管控，鼎炫-KY亦同步祭出獎勵，鼓勵中國員工春節不返鄉，除避免疫情擴大，並下降農曆春節後招工不易之情況。

(工商 )