受到新冠肺炎疫情影響，國人去年無法出國導致國旅大爆發，消保處因而在去年6月至11月間針對100家觀光旅館或旅館稽查「住宿券」，發現37家不合格，包括煙波大飯店等連鎖飯店，甚至連退輔會的清境農場國民賓館發行的住宿券也不合格。

據統計指出，其中違反樣態最多的為違反「消費爭議處理申訴專線」、共28家，包括完全未記載申訴專線、僅記載政府機關電話，未記載業者申訴專線；而違反「履約保證責任」則有15家，包括完全未記載履約保證規定、履約保證期間不足一年、無法提出證明文件或未提供履約保證；其次為違反「不得記載事項」，包括定有「使用期限」限制、需搭配其他禮券共同使用。

消保處簡任秘書陳星宏表示，縣市政府已要求限期改善，至今未完成改善包括雲林縣的「觀月商務休閒旅館」、花蓮縣的「承億文旅-花蓮山知道」及煙波大飯店（花蓮縣）等，若逾期未改正可以消保法處3萬至50萬元罰鍰，連續處罰至改正完畢為止。

陳星宏指出，甚至還有業者設定使用期限、要與其他禮券一併使用，還有業者自創履約證保方式、信託期間不符合等樣態。

消保處諮議陳星宏提及，新版的「商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項」已在今年上路，其中與過去的最大的差異在於新增「消費者退還禮券，企業經營者得收取手續費，其費用不得逾返還金額百分之三」，雖然過去業者已發行的不溯及既往，但未來發行的均應符合此項規定。

(中時 )