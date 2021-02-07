春節將近，鄉間民眾習以露燃來清理廢棄雜草枯枝，環保局將加強取締。（謝明俊攝）

近日因東北季風減弱，西部空氣因擴散條件差，導致出現空品紅色或橙色警示燈號，加上春節將近，苗栗縣許多住戶在清理家園時，往往利用燃燒來處理枯枝雜草，露燃情況增加，更加重空品汙染問題，苗栗縣環保局呼籲民眾減少露燃，維護空氣品質及火警發生。

苗栗環保局表示，因應春節將至，民眾忙著清理家園，產生的垃圾與菜園枯枝葉、雜草也隨之增加，露天燃燒及火警事件大幅提升，根據環保局露天燃燒稽巡查資料顯示，近期已發生2起因露天燃燒導致民房火災案件，其中又以燃燒植物性廢棄物為主。

因此，為減少露天燃燒的行為，環保局對於垃圾及枯枝葉、雜草均有建議的處理方式，家戶垃圾部份，務必先進行分類後，再交由清潔隊清運，大型垃圾則須先向當地清潔隊登記並約定清運時間，切勿不可露天燃燒垃圾，否則將會依法加重處罰，另外菜園枯枝及雜草，建議以就地掩埋或堆肥處理，也可使用稻草分解菌採用濕式堆肥方式處理。

環保局指出，近日來因東北季風減弱，造成苗栗地區風場停滯，大氣擴散條件非常差，導致廢汙空氣滯留不去，造成苗栗地區連日來霧霾情況相當嚴重。因此，環保局呼籲，請民眾朋友們切勿露天燃燒，環保局將加強巡查，倘若查獲燃燒行為即依據「空氣污染防制法」處新台幣1,200元以上10萬元以下罰鍰，且因目前正值每年10月至翌年3月空氣品質惡化預警期間，裁處金額將加重罰鍰，若為夜間或假日案件亦將依本年度環保署公告修正的「公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」視裁罰因子之權重再加重裁罰。

(中時 )