豐興28日起再調降廢鋼價格 每公噸降500元 17:422021/01/27 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興繼本週一調降廢鋼價格後，27日又宣布，自28日起再調降廢鋼價格，每公噸降500元，累計本週每公噸降1,000元，新的牌價每公噸9,600元。 華新麗華2月不銹鋼盤元價格大漲 每公噸漲3,000～8,000元 《半導體》穩懋電動車閃光 外資升價至520元 (工商 ) #豐興 #調降廢鋼 #每公噸降 #本週 #日又 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 併購製造業 放寬股票加現金 04:102021/01/27 金融．稅務 《商情》豐興廢鋼再調降500元 15:062021/01/27 財經 瑞興聯手新光證券 電子下單更優惠 16:052021/01/27 財經 鋼廠春節產線不同調 燁輝火力全開、中鴻年後衝刺 04:102021/01/27 證券．權證 《商情》獲利回吐 紐約期棉觸及一周新低 10:002021/01/27 財經 蘋果財報將登場 概念股停看聽 04:102021/01/27 證券．權證 強烈冷氣團明報到 急凍9度這地方有機會下雪 08:242021/01/27 生活 只有桃園有！王品挺桃園人 10大品牌優惠連發 15:432021/01/27 生活 瑞銀降評面板雙虎、目標價：友達15.5 群創13.8 04:102021/01/27 證券．權證 《鋼鐵股》原料價勁揚 燁聯2月不鏽鋼續看漲 11:592021/01/27 財經 《櫃買市場》眾智申請上興櫃 金麗科今起預收款券 08:522021/01/27 財經 財經熱門新聞 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 散戶急哭：台積電殺完沒？專家曝驚悚價 殺戮快結束 - 財經 拜登買美國貨亞股全趴 - 財經要聞 - 工商時報 被外資倒貨800億後 爆台積電最好最壞的2條路 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。