成功在股市擊潰做空機構後，散戶們推進的軋空潮似乎湧向貴金屬ETF(股票指數型基金)，帶動白銀現貨價周一(1日)衝破每盎司30美元大關，創2013年2年新高，德國商業銀行(Commerzbank)分析報告憂心會有越來越多貴金屬陷入泡沫，並指出白金、鈀會是下波目標。

在美國掛牌、規模達165億美元的iShares白銀信託是全球最大白銀ETF，2個交易日持倉大增超過1600公噸，而去年即使是貴金屬牛市，單日增加持倉量最高紀錄也不過478公噸。上周五(1月29日)該ETF共有9.44億美元資金淨流入，是史上新高。

由於大宗貨物期貨交易必須具備交易員資格，散戶只能透過ETF和購買現貨軋空。事實上，越來越多分析指出，GameStop、AMC等股價暴漲，最大網路論壇Reddit股板WallStreetBets只是發動者和帶動話題，最終還是回歸到機構的多、空對做，只是散戶不再單純當韭菜被做空機構收割。

德國商銀大宗貨物研究主管斐因伯格(Eugen Weinberg)認為，白銀這波不單純漲勢確實和上周有網民在WSB板指出白銀長期被看空、呼籲大家進軍有關，他認為這波漲勢還會持續一段時間，而且有鑑於目前供需情況，將引發部分現貨短缺，進一步又推升價格。

斐因伯格說：「白金、鈀這些價格和規模較小的貴金屬已經成為下一波目標，因為這些金屬現貨更容易持有，透過ETF進場也相對簡單。散戶湧入機構不看好的小型股和白銀觸發大規模波動，黃金等較大規模資產影響還比較小，但也不能排除成為他們的目標。」

他也警告：「現在系統流動性已經過剩。Fed(美國聯準會)和ECB(歐洲中央銀行)貨幣寬鬆政策提供的大量流動性會繼續推升某些資產價格，這些金流不僅會在白銀市場中製造泡沫，未來其他大宗貨物和資產也可能出現泡沫。」

白銀現貨價飆，效應也外溢到股市，特別是低價礦業股。柯爾礦業(Coeur Mining)周一大漲23.09%，報11.14美元；泛美銀礦公司(Pan American Silver Corp)也錄得雙位數漲幅12.08%，報36.38美元。

為防止期貨市場受跟著散戶們的交易員們狙擊，芝加哥期貨交易所周一盤後緊急將期貨交易保證金提高18%，希望將資金實力不足的交易員擊退，以免造成市場過大波動或更大系統風險，此舉收到一定效果，白銀期貨在周一暴漲逾9%後已回調2%左右，線形也回歸到更接近高原型。

(中時新聞網)