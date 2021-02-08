氣象局預報顯示，明(9)日受東北季風影響，桃園以北、東半部地區有局部短暫雨機率，新竹以南地區為多雲到晴，不過小年夜(10)晚上開始全台有雨，預計將影響到初一(11)上半天，提醒民眾出外攜帶雨具。

氣象局預報員劉沛滕表示，明天仍受東北季風影響，天氣與今天差異不大，迎風面的北部、東北部有局部降雨機率，基隆北海岸、宜蘭地區則可能有大雨發生機率。

溫度方面，北部及宜蘭、花蓮高溫約20至23度，其他地區高溫24至28度，各地低溫約14至18度，中南部日夜溫差較大，民眾要留意保暖。

劉沛滕指出，小年夜晚上將有一道鋒面通過，全台均有降雨機率，不過這道鋒面由於是由西南向東方通過，南部、東南部地區將有局部較大雨勢出現，預計降雨會持續到除夕上半天才會趨緩，不過北部仍受東北季風影響，但是影響範圍及降雨也轉為趨緩。

由於近日空污嚴重，根據環保署空氣品質預報顯示，明天清晨至上午環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件較好，中南部地區位於下風處，易累積污染物，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，近山區可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

(中時 )