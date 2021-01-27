聯發科(2454)今日舉辦法人說明會，針對第一季財測，預估營收與去年第四季相比，約持平到成長8%，有機會叩關千億元大關，營業毛利率預估43.5%±1.5%，另外，執行長蔡力行也點出兩大關鍵因素，即新台幣匯價以及首季將排除奕力科技營收。

展望第一季，蔡力行表示，市場需求優於季節性，然部分需求仍受產能限制，行動運算平台受惠於5G智慧型手機放量、4G與Chromebook市占率提升，預計第一季營收相較前季將有大幅成長，相較去年同期更將成一倍以上，成長型產品中多項產品皆有穩健的需求，預期相較去年同期也有強勁的成長。

以美金對台幣匯率1比27.9計算，聯發科第一季營收預估在964億~1041億之間，與去年第四季相比，約持平到成長8%，與去年同期相比，成長58%到71%，若以美金計算並排除奕力影響，第一季營收會較前季增加6%到14%，營業毛利率預估為43.5%±1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為26.5%±2%。

惟關於第一季的營收，蔡力行表示，仍有2關鍵因素，第一是匯率影響，與去年第四季相比，近期匯率波動對聯發科的台幣營收有3%的影響，第二是第一季整季排除奕力科技營收，影響美金營收約2%~3%。

(時報資訊)