桃園醫院爆發群聚感染，防疫指揮官陳時中成眾矢之的，蔡英文總統今(27)日全力相挺，在臉書貼出與陳時中的合照表示，「這位先生」是陳時中，他是台灣的防疫指揮官。「他和指揮中心的團隊，表現都很好，我很支持他們」。

陳時中日前表示，因為台灣核酸檢測比大陸準，所以費用比較貴。引來大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日質疑，「這位先生」不是無知就是唬弄台灣老百姓。對此，陳時中受重申台灣檢測確實比較準確，而對於「這位先生」稱呼，他回應表示「這位先生沒有回應」。

蔡英文今晚也在臉書發文肯定陳時中和指揮中心團隊的表現，她貼出與陳時中的合照，表示「這位先生」是陳時中，他是台灣的防疫指揮官。他和指揮中心的團隊，表現都很好，蔡英文表示她很支持他們。相信絕大多數的台灣人民，也都會認為有他們在真好。

不只是指揮中心的團隊，在全國許多地方，都有戴著口罩的防疫英雄。蔡英文表示，他們是醫護人員、是藥師、是醫檢師、是所有在防疫第一線工作的人員。我們無法一一叫出他們的名字，但他們都是台灣防疫的無名英雄。「台灣有這些英雄，真好。」

(中時 )