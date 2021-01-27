甫上任一個星期的美國拜登新政府果然認真看待應對中國所帶來的嚴肅挑戰，在拜登本人的帶領下，剛獲提名確認的國務卿布林肯(Antony Blinken)與國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)等人聯手出擊，分別聯繫日本、韓國、澳大利亞等美國盟友的官員，確認美國將與他們繼續努力謀求在印太地區合作，共同應對來自中國的挑戰。

據《美國之音》指出，拜登的國務卿人選布林肯於周二獲得參議院認可出任國務卿，當晚他就致電日本外相茂木敏充，兩人確認了「美日同盟是印太地區自由與開放、和平、安全與繁榮的基石」。布林肯隨後致電韓國外長康京和，雙方確認了「美韓同盟是印太地區和平、安全與繁榮的關鍵」。

同樣在星期二獲得參議院確認的新任美國國防部長奧斯丁，也立即與澳大利亞國防部長雷諾茲(Linda Reynolds)通話，據五角大廈的聲明說，兩位防長重申會支援以理念相同的方式應對印太地區的安全挑戰。

報導說，奧斯丁此前已分別與日本防衛大臣和韓國國防部長通電話確認美日、美韓堅定的同盟關係。奧斯丁向日本防衛大臣岸信夫表明，尖閣諸島屬於《美日安保條約》(U.S.-Japan Security Treaty)第5條的適用範圍，美國繼續反對任何單方面改變東海現狀的企圖。

美日防長所稱的「東海現狀」主要是指有主權爭議的釣魚島問題，北京聲稱該島主權歸中國所有，而日本將該島稱為尖閣諸島，同樣聲稱擁有主權，雙方都經常派海警艦船和飛機進入這個島嶼附近的海域和空域。

報導說，在上任後的第一個週末，拜登總統本人也與歐洲盟國領導人通話，表達了美國與這些盟國就一系列共同關切的外交政策優先事項展開密切合作的願望，其中共同應對中國仍是其中首要的優先事項。

白宮發言人薩琪(Jennifer Psaki)周一表示，在美國對華政策上，「最有效的做法是通過與我們的盟友和夥伴共同努力。」

針對大陸國家主席習近平在世界經濟論壇「達沃斯議程」對話會上不點名地批評美國前川普政府「在國際上搞小圈子」對付中國，聲稱這樣做「只會把世界推向分裂甚至對抗」，薩琪說，「中國領導人的這一表態不會改變拜登政府應對北京的戰略」。

(中時新聞網)