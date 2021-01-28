聯準會(FED)週三宣布維持基準利率和資產購買步伐不變，警告美國經濟正在放緩，未來經濟發展的道路不僅取決於新冠病毒，而且還將取決於疫苗接種的進展。波音財報令人失望、投機性交易活動加劇，週三美股下跌，跌幅介於2.05至5.17％。

由於iPhone12強勁銷售推助，APPLE盤後公布的最新財報輕鬆超越分析師預期，營收為1114.4億美元，每股純益為1.68美元。APPLE下跌0.77%，TESLA盤後公布最新財報，每股純益為0.80美元，低於預期，TESLA下跌2.14%，影音遊戲廠商GameStop暴漲134.84%，Alphabet下跌4.67%，台積電ADR下跌3.88%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為15,300點至15,400點，壓力為16,200點至16,300點。

（3）、技術指標：KD開口向下，9日K值大於50，短線偏多整理。

櫃買指數週三終場上漲0.74%，收在186.74點以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為182點附近，壓力為190點左右，KD技術指標開口向上，9日K值在50上下，短線整理。，近日台積電漲勢休息，中小型股表現空間或有機會放大。

觀盤重點，觀察台股指數是否能守穩在月線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，近期選股方向為半導體、電動車、被動元件、金融等。

(時報資訊)