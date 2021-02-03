倫元投顧分析師陳學進表示，台股3日開高收紅，終場上漲11.27點，漲幅0.07％，收在15,771.32點；櫃買指數亦同步上漲0.24點，漲幅0.13％，收在183.69點；三大法人進出方面，外轉賣4.71億元，投信轉賣0.07億元，自營商轉買3.82億元，惟外資法人於台指期轉賣2,888口多單，累計淨空單部位為21,742口，心態呈現謹慎保守。

受農曆年封關長假效應影響，加上累積漲幅已大，大盤有意持續攻高，則適度震盪換手洗盤整理將有其必要。不過，震盪的目的是為洗盤、清洗浮額，為了未來可以走得更健康、更長久，與空頭回跌的走勢截然不同。

展望後市，加權指數短線仍將持續於「萬五」至「萬六」區間附近震盪盤整，且即便農曆年後因某些利空衝擊而摜破「萬五」關卡，投資人也不必過度擔憂，因在季線持續震盪走揚下，下檔空間有限，在長多格局下，股市若有拉回，反而是逢低撿便宜的大好機會。而就長線觀察，台股後市仍維持不悲觀、不看淡。

個股方面，本周納入投資組合的點序，母公司金士頓加持下，營運看俏，股價經洗盤後3日尾盤急拉，配合籌碼及技術面相對有利下，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，多方主軸仍不外乎存在台積電大聯盟、電動車、鴻家軍、遠距商機、太陽能、風電及貨櫃運輸等，投資人僅需多加留意買賣點的拿捏。

(工商 )