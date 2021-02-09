連鎖餐飲集團王品(2727)2021年1月自結合併營收15.28億元，月減0.08％、年增8.48％，為僅次於2017年的同期次高。其中，台灣事業群10.27億元，月增4.13％、年增2.42％，為僅次於2014年的同期次高。中國大陸事業群5億元，月減7.83％、年增達23.48％。

王品表示，台灣事業群1月雖略受桃園疫情影響，但強化營運體質效益持續顯現，使營收仍繳出「雙升」佳績。除了積極展店外，王品亦重新檢視「聚 北海道鍋物」、「藝奇」等既有品牌市場定位及商模，轉型升級有望帶動營運成長動能。

而中國大陸隨著疫情日趨平穩、消費信心逐漸恢復，配合王品針對品牌選址、裝修、菜單調整等轉型策略逐漸展現成效，有效帶動新客來店數提升，使得王品中國大陸事業群1月營收亦出現強勁復甦。

展望今年，王品鎖定火鍋及燒肉業態，規畫在台至少推出2個新品牌，投顧法人指出擬新展達60～80家店。對此，王品大規模招募500名中階幹部，並規畫最高斥資7.3億元、於每股90～190元區間買回3850股票轉讓給優秀同仁，以激勵留任人才。

因國人無法出國旅遊，企業取消大型尾牙、加碼員工福利，今年年菜市場胃納量擴大至60億元。王品由子公司萬鮮推出「王品嚴選」年菜系列，不到40天便提前完銷，業績成長達4倍。旗下莆田、沐越、青花驕亦推出外帶年菜組合，進一步搶攻年菜市場商機。

此外，王品旗下王品牛排「起家厝」台中文心店在歷經3個月裝修後，已在1月11日以嶄新樣貌重新開幕迎賓，「青花驕」亦搶在春節前進駐台中北屯區崇德路商圈，開出台中地區第2家門市，集團看好可望為春節與情人節挹注營收成長動能。

同時，王品旗下品牌在春節期間亦推出一系列過年優惠，「享鴨」祭出總價超過8千元的福袋抽獎、「hot7」刮刮樂送套餐買一送一、「丰禾」消費滿千元即可抽贈菜券。獲米其林餐盤推薦的「THE WANG」初三情人節亦推出限定套餐，持續搶攻節慶聚餐商機。

投顧法人預期，隨著同店營收成長復甦、新門市開張挹注動能，將有助推升王品營益率續揚。目前市場預期王品今年營益率及每股盈餘均可望挑戰近6年高點，看好未來仍有潛在調升空間，有助投資人恢復信心、帶動股價上漲，但須留意展店計畫進展及疫情變數。

(時報資訊)