台塑河靜(開曼)暨台塑河靜鋼鐵公司美金25億元聯貸案於110年1月27日圓滿完成簽約，是近年來少數之海外大型聯貸案。該案由台塑河靜鋼鐵邀集國內聯貸各大龍頭銀行臺灣銀行、兆豐銀行、第一銀行及華南銀行等4大泛公股行庫統籌主辦，獲得海內外金融同業踴躍參貸，核貸總額達簽約金額之1.5倍。

台塑企業(持股75.4%)結合其經營管理能力，與中鋼(持股20.5%)、日本JFE(持股4.1%)股東共同合作，看重區域之人口紅利、消費市場與基礎建設龐大需求，於越南河靜省投資興建年產能700萬噸之一貫作業煉鋼廠、發電廠及深水港，深耕東南亞市場，取得RCEP免稅優勢，自106及107年5月第一、二支高爐點火投產，於3年半內即達成獲利，實屬不易。台塑企業值全球資金寬鬆，該案於鋼鐵市場甫由谷底準備揚升之前推出，掌握絕佳時機迅速完成定價，取得超額認貸率50%及優惠之貸款條件，為該公司未來營運提供良好動能。

(時報資訊)