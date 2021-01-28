美股27日重挫拖累，包括道瓊指數等三大指數跌幅均逾2％，連帶拖累台股28日走勢疲軟，加權指數早盤大跌324.03點，摜破15,400點，達15,377.42點。護國神山台積電（2330）股價則是「跌跌不休」，開盤大跌15元，以600元開出，股價苦吞連五黑，回測月線支撐位置。

台股28日受大型權值股台積電、聯電、聯發科、鴻海領殺下，表現弱勢。惟去年股價表現平平的股王大立光，則是於開盤半小時後，力抗強勁賣壓，股價由黑翻紅，衝上3,035元，突破3千元大關波段新高。

(工商 )