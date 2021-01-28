從事地下匯兌的男子余鈞庭利用帥哥、美女大頭照，透過網路交友軟體APP招攬被害人，介紹虛擬貨幣市場，誆稱投資「TINANCE」詐騙網站能賺取匯差，誘騙被害人投資，刑事局偵查第七大隊破獲移送台北地檢署，檢察官偵查後，28日依違反《銀行法》、詐欺、組織犯罪、洗錢等罪起訴余等10人。

檢警調查，余鈞庭集團長期從事地下匯兌，每天經手的匯兌金額數千萬元，余等人自2019年12月起，以帥哥、美女大頭照在微信、WhatsApp等交友軟體接觸被害人，宣稱熱門虛擬貨幣TTC每日均有漲幅，誘騙被害人投資。

余等人先慫恿被害人至「TINANCE」網頁註冊開戶，初次投資3000元，匯入詐騙集團提供的帳戶，再操作購買自創的虛擬貨幣TTC，隔日系統立即顯示帳戶上漲為1萬5000元，讓被害人卸下心防，以「小額釣魚、突破心防、大額詐騙」的手法使被害人繼續注入大量金錢，隨即關閉網頁，人間蒸發。

刑事局偵查第七大隊在2020年11月初兵分多路到北市、新北市、桃園、台中市、嘉義縣及嘉義市搜索，查獲余鈞庭等成員到案，清查詐騙贓款由余嫌利用虛擬貨幣平台、網路銀行進行洗錢、地下換匯，或指派車手赴大陸、香港洗錢換匯。

(中時 )