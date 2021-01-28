上班族期待的年終獎金即將入袋，銀行業者建議，把獎金分成必要性開銷、儲蓄與投資3類型。投資部分可以適度增持美元資產，跟隨經貿政策掌握產業機會，以及運用定期定額分散投資風險。

根據104人力銀行調查，企業年終獎金平均只有1.15個月，為近9年新低，如何使用更需要精打細算。銀行業者建議，把年終獎金投入金融市場前，可以先列出清單，把資金分成3等分，一為必要性開銷，包含過年期間休閒花費使用，另外可以存入儲蓄備用金的帳戶，第三部分可以用來投資理財。

證交所統計顯示，2020年在台股的總開戶人數創下歷年新高，已成長至1124萬人，平均每2位國人就有1位參與股市投資。

銀行業者提出3項投資建議，第一，可適度增持美元資產。國泰世華銀行分析，美國政局迎來民主黨全面執政的「藍色浪潮」，市場期待美國可能進一步擴大財政刺激政策，資金寬鬆和景氣復甦預期，驅動資金往非美區域配置，進而導致非美貨幣、尤其是包含新台幣在內的亞幣走勢偏強。

不過，國泰世華銀行認為，從歷史數據觀察，美元在經濟回溫不久後，往往就能重拾強勢格局，投資人可以把握握美元相對低檔時，適度增持美元資產。

第二，可以跟隨經貿政策掌握產業機會。國泰世華銀行預期，今年各國政府仍將維持財政刺激政策，擴大基礎建設，因此，基礎建設需求所帶動的原物料產業，或出口國及地區都應有望受惠。科技產業中半導體、5G及AI應用等，預期也將是今年投資亮點。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩建議，民眾可以適當加碼股性商品，掌握價值股，像是受疫情影響影響的金融、能源、不動產投資信託相關類股，以及成長股，如5G概念相關科技股，同時掌握補漲及長線發展趨勢。

第三，台股屢創新高之際，如果擔心股市漲多可能回檔，可以透過定期定額的紀律投資，運用時間效果分散投資風險。

第一銀行建議，年輕人可以善用定期定額方式，分散進場時間點，並養成紀律投資好習慣。另外，年輕人如果不熟悉投資，擔心陷入追高殺低的窘境，現在不少銀行都有推出智能理財，利用演算法及專家團隊，提供投資組合建議，相當適合「投資小白」。（編輯：鄭雪文）1100128

(中央社)