大部分人都擁有一夜致富的夢想，但如果某一天真的中了大獎，你會如何使用這筆鉅款呢？泰國一名男子10年前在算命師的指點下購買彩券，沒想到真的幸運中得頭獎4200萬泰銖（約新台幣4000萬），然而不到幾年獎金就被花光，連孩子的學費都繳不出來，近日他上節目以自己這段經歷勸戒大家。

乃甲上節目分享中獎經歷，對於自己沒有好好規畫理財感到非常後悔。(影片來源/YouTube/2020 ENTERTAINMENT)

綜合泰媒報導，乃甲原本是刺青機器零件製造商，商品遠銷海外，家庭狀況雖然不到很富有，但也是不愁吃穿，後來生意開始走下坡，他便去貸款60萬泰銖（約新台幣56萬），加上利息總計背負了100萬泰銖（約新台幣93萬）的負債。

不過經過2名算命師的指點之後，彩券改變了他們一家跌進谷底的命運，乃甲先是中過3等獎和4等獎，之後又中了2次頭獎，獎金共有4200萬泰銖，他拿著這筆鉅款還清債務後，又大手筆給親朋好友和員工發錢，還按揭買下了一棟1800萬泰銖的豪宅，其餘的錢則放到銀行內，偶爾也會拿出來借給朋友用。

就在分期支付2年的房貸後，戶頭的錢只剩下400萬泰銖（約新台幣373萬），乃甲才終於意識到獎金已經快被花完，但當時的他並不在意，只覺得自己還可以再中獎，沒想到之後生意失敗，母親生病住院也花掉了上百萬泰銖，乃甲一夕之間從富翁又變回了窮光蛋，賠光最後的獎金。

最令他後悔的是，自己甚至繳不出孩子的學費，還被老師警告，要是再不付錢，孩子就不能繼續上學，所幸最終在校方的通融下，才讓他以分期付款繳交；只是還有一名上大學的孩子，也因為同樣的原因被迫輟學，無法完成大學學業。

全家人被逼到絕路，還欠下高利貸，每天都必須想辦法籌錢還錢，痛苦的循環不斷，讓他們曾想過一起結束生命，乃甲在節目上也透露自己的後悔，表示如果時間可以重來，他一定會好好理財、把錢分配給孩子，也期許大家都能以他為戒，尤其是突然中大獎的人，一定要好好規劃，因為任何事情都是有可能發生的。

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