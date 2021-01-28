農曆新年即將到來，凱基銀行別出心裁，特別與三百年來皇帝唯一賜封的官廟「嘉邑城隍廟」獨家聯名製作的「平安發財米」，及經過金庫加持的「金牛發財水」，限量送給財富管理會員，希望能把一整年的福氣與財氣分享給客戶！不想出門的民眾，即日起至110年2月5日，也可到「凱基銀行愛自己分享家」臉書粉絲團參加「線上召喚財神爺」活動，一樣有機會可獲得平安發財米、發財水。

此外，還有新臺幣1％高利定存，財管會員推薦有機會最高享百貨禮券1萬2,000元回饋等多項農曆新年限定優惠活動，想趁領年終之際理財的民眾，千萬別錯過！

迎接金牛年，凱基銀行新春開運贈禮誠意十足，今年特別與嘉邑城隍廟跨界聯名發行「平安發財米」，選用高品質的台東特選關山米，並由嘉邑城隍廟供奉的五路財神加持祈福，延續傳統習俗中富足的象徵「米」與「水」，希望祝福客戶「財庫圓滿」。

依據民俗專家的說法，拿到發財米後建議分多次烹煮，每次使用少許量後再把家中的米放入補充，以象徵財庫綿延不斷。

此外，民俗上「水」具有「聚財」效果，凱基銀行每年用心規畫放入金庫吸滿財氣的發財水，一直是深受客戶喜愛的招財小物。今年凱基銀行特別為財富管理會員準備「金牛發財水」，建議可以放置於家中財位最能招財，如有剩下的水，還可裝入簡易噴霧器，把室內噴灑一遍，象徵財富滿屋、遇水則發。

有鑑於疫情尚未趨緩，凱基銀行期盼藉由「平安發財米」及「金牛發財水」集結滿滿開運能量，祝福客戶金牛年都能吃好米、喝好水、護健康、豐財庫。

同時，凱基銀行邀請客戶新春迎財氣，110年2月5日前於「凱基銀行愛自己分享家」臉書粉絲專頁推出「線上召喚財神爺」祈福活動，凡到活動貼文留言召喚線上財神，就有機會獲得限量平安發財米、金牛發財水等好禮。另外，建議正在思考如何運用年終獎金理財的客戶，不妨介紹親友參加「財富管理 相薦有禮」貴賓推薦回饋專案，只要在2月28日前成功推薦新客戶加入並成為會員，除可享新臺幣1％高利定存，還有最高百貨禮券1萬2,000元回饋，開春博得利上加利，迎接新年財運亨通。

(工商 )