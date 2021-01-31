費鴻泰特製的春聯。（費鴻泰提供）

還有10天就要過農曆年，常在路邊設攤服務的「擺攤立委」費鴻泰本周都到自己選區的市場，向在地鄉親提前拜年。今天傍晚他到永春黃昏市場去向買菜的鄉親朋友與店家攤商們拜年，同時也發送自己特製「春聯」-金牛帶著財寶來「恭喜發財」。非常有趣的是，費鴻泰在永春市場巧遇「財神爺」，兩人互相擊肘行「防疫特別恭喜禮」，互相祝賀新年快樂。

此外，費鴻泰和選區里長們製作電子賀卡，共同向地方鄉親們拜年，祝福大家「牛年行大運、財富源源來」。

費鴻泰也在個人臉書公布五個連結，並且在每個電子賀卡最後，幫忙區公所推廣「快閃」影片連結，為地區觀光特色宣傳，歡迎大家在農曆新年期間到松山、信義區來觀光、品嚐美食、購物。以下五個電子賀卡連結，歡迎大家點閱。

南松山 https：／／twm1031220.wixsite.com／nansongshan

三張犁 https：／／twm1031220.wixsite.com／website-1

五分埔 https：／／twm1031220.wixsite.com／website-2

福德 https：／／twm1031220.wixsite.com／website-3

吳興六張犁 https：／／twm1031220.wixsite.com／website

(中時 )