全球下載已達到兩億次，末世生存手遊《明日之後》繼續致力於不斷革新玩家遊戲體驗，今(28日)宣佈開放台港澳PC版下載，為玩家帶來更為流暢、更高品質的開放末日世界新選擇。現在，生存升級！

自2018年手遊版本全球上線以來，《明日之後》全球已有近兩億次下載，並被評選為 Google Play 2019 最具競爭力的手遊。現正值上線2週年慶典之際推出台港澳PC版，宣佈其成為繼東南亞和美國後，第三個上線PC互通版的地區。而在邁入PC版之後，將會更進一步帶給玩家們更好的遊戲體驗。以下我們來關注一下此次PC互通版本的幾大重點：

生存升級 享大螢幕、高品質的末日生存體驗

在手機端第三季內容大改版後，遊戲引擎全面升級，人物細節的畫質大幅提升。現邁入PC互通版將以其更為細膩的畫面，讓戰鬥進程更加真實，射擊、奔跑、場景切換會更具吸引力，PC可使用大螢幕讓你的感官享受更加升級，刺激生存體驗將更具沉浸感，讓玩家感受到一個更加進化的遊戲世界。

生存升級 享大螢幕、高品質的末日生存體驗。(圖/遊戲公司提供)

打破平台籓籬 PC互通版與手機版無縫接軌

在《明日之後》PC互通版中， 遊戲數據、更新內容與手機版完全即時互通，玩家們隨時可以依據自身的需求，在PC跟手機中相互切換。平常使用手機上線，但也是PC遊戲愛好者的玩家，可以在下班、放學後，在即將到來的春節假期裡， 在PC互通版上與親朋好友，一起體驗升級沉浸開放世界革新體驗。

另一方面，PC版對電腦的配置要求不會太高，並且遊戲中可依據自身需求調整設定，完美優化適配任何等級的電腦。

打破平台籓籬 PC互通版與手機版無縫接軌。(圖/遊戲公司提供)

升級再出發 全新玩法、全新地圖開發中

在PC互通版本正式推出後，《明日之後》正式實現多平台遊戲生態共享。接下來，研發團隊也持續秉持求新求變，全力開發遊戲中的新玩法和新地圖，以及帶給玩家更多元且精彩的遊戲內容。敬請關注官方網站和Facebook官方粉絲團獲取最新消息。

升級再出發 全新玩法、全新地圖開發中。(圖/遊戲公司提供)

(科技)