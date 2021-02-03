上海證券報今天發表文章，論述企業家精神，當中列出「遵守市場規則」的中國企業家，卻沒有阿里巴巴創辦人馬雲；此事引起香港媒體和股市分析師關注。

公開資料顯示，上海證券報由官方新華通訊社出版，是中國證券監督管理委員會、銀行保險監督管理委員會指定的相關行業資訊披露媒體。

這家報章今天刊登提為「高品質發展，豈能缺少企業家精神」的文章，內容指出，中國最新出了一批「更尊重發展規律的企業與一群更遵守市場規則的企業家」。

文章之後舉出一些企業家的名字，有華為總裁任正非、比亞迪創辦人王傳福、格力電器董事長董明珠、福耀玻璃董事長曹德旺、小米董事長雷軍和騰訊總裁馬化騰，並引述了他們的一些言論。

文章表示，中共總書記習近平去年在企業家座談會曾指出，企業家要帶領企業戰勝當前的困難，走向更輝煌的未來，就要弘揚企業家精神，在愛國、創新、誠信、社會責任和國際視野等方面不斷提升自己。

香港無線財經台今天在轉述相關文章時強調，內容未提及馬雲；有分析師受訪時說，馬化騰做人一向低調，與馬雲不同，「做人還是低調一點好」。（編輯：繆宗翰）1100202

(中央社)