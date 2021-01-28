估值過高的擔憂導致股市大跌，並觸發對美元的避險需求，周四美元兌多數主要貨幣持續上揚。

隔夜美股三大指數創下3個月來最大單日跌幅，受此拖累，周四亞洲股市跌幅普遍超過1%。

美國電子遊戲零售商GameStop與電影院巨頭AMC Entertainment Holdings股價持續狂飆，因散戶大軍大舉搶進這些股票，迫使放空機構放棄持續虧損的押注。由於這波散戶大戰法人的對作戲碼越演越激烈，部分投資人擔心對沖基金的虧損不斷擴大，可能被迫出售其他證券來籌措現金，最終將波及市場的其他領域。投資人並擔心這樣的炒作現象是市場被高估，以及即將拉回的跡象。

歐洲央行官員警告，可能降息以遏阻歐元近來的漲勢，歐元回落。

向來被視風險偏好指標的澳元與紐西蘭元兌美元亦走弱，顯示市場信心正在減弱。

對沖基金的軋空行情，以及對企業財報與新冠疫苗接種步伐緩慢的擔憂，令全球股市的大漲急踩剎車，這在短期內可能持續推升美元。

周四盤中，美元指數小升至91.704，延續周三上漲0.6%的漲勢。

繼周三漲0.4%後，周四美元兌日圓小升0.16%，報104.26日圓。

歐元微跌至1.2101美元。

英鎊連跌第二天，目前跌0.24%，報1.3653美元。

澳元兌美元跌0.6%，報0.7619美元。紐元兌美元跌0.36%，報0.7132美元。

(時報資訊)